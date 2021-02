In Frankrijk wilde er nog weleens een hoofd door de straten stuiteren maar verder was het wel lekker rustig rond de cum laude Koran-studenten van Islamitische Staat. De Verenigde Naties waarschuwt (PDF) nu echter dat de baardhaarverzamelaars weer zin hebben hun eigen benepen leventje middels bommen en granaten te projecteren op westerlingen die wel gewoon leuke dingen doen. Welja, momenteel dan niet, maar straks wel weer. "The threat posed by ISIL to international peace and security is on the rise again." En wel als de coronamaatregelen versoepeld worden: "This could lead to a sudden rash of attacks in some countries, when COVID-19-related movement restrictions ease." TRAP ER NIET IN MENSEN. Deze angst voor de (homovriendelijke) islam wordt u aangepraat zodat de coronamaatregelen niet versoepeld hoeven te worden!! Het is allemaal een complot van Mark Rutte, George Soros, de kalief Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, Joris Demmink en de bezorger van de Volkskrant!