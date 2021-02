Als je écht van je homoseksualiteit in de islam wilt genieten zijn er twee routes en ze leiden allebei naar de put op het Ganzenbord. De eerste route is jezelf gekneveld van een gebouw laten pleuren in Raqqa of Mosul, maar dan ben je meteen dood en daar heb je ook niks aan. De tweede route is het werkje 'Rejecting homosexuality but tolerating homosexuals: The complex relations between religiosity and opposition to homosexuality in 9 Arab countries' van Nijmeegse sociologe 1 en Nijmeegse sociologe 2 tot je nemen, waar welbeschouwd hetzelfde staat als 'de islam is dan wel vrij kudt, maar je buurman is ook moslim en hij bakt lekkere koekjes' maar dan gebaseerd op de linkse vooringenomenheid dat de lul van Allah wel heel lekker smaakt, en dan ga je dood van verdriet.

En nee, we gaan het werkstukje van de twee Nijmeegse genderqueestelingen wiens voornaamste directe confrontatie met de ware islam een nachtelijk bezoek aan Grillhouse Marrakesh was natuurlijk niet helemaal lezen, de wereld heeft immers genoeg ellende gezien om wel te weten hoe de volgelingen van Mohammed precies denken over het herendubbelspel, en van passages als '48 procent van de respondenten verwerpt zowel homoseksualiteit als homoseksuelen als buren, zagen de onderzoekers. Maar ook veel moslims zeggen weliswaar tegen homoseksualiteit te zijn, maar geen bezwaar te hebben tegen homoseksuele buren: één op de vijf' krijg je toch een slappe.

Heeft het dan enig nut Glas en Spierings te wijzen op de binnen de islam heersende opvattingen over homoseksualiteit, op alle homo's die van de daken zijn gepleurd, op islamitische landen (Iran, Jemen, Mauritanië, Soedan, enz.) waar je in ruil voor je homoseksualiteit een paar stenen op je toet krijgt, op de opruiende tekstjes van ónze eigen polderimams, op zwaaiende betonscharen, op het voortdurende geweld tegen homostellen in Amsterdam, op eieren tegen regenboogvlaggen en op gezellige indoctrinatie van islamitische kindertjes? Neen, dat heeft het niet: als je het niet WIL zien, dan zie je het ook niet.

