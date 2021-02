Hoe kan het dat ik geen enkel gevoel meer heb bij de voetbalgeneraties van na de jaren 80? Messentrekkers, doelmannen die niet deugen, over het paard getilde poenige jochies. Voor mij niet de moeite waard om aandacht voor te hebben. Ik weet nog dat in 1987 Ruud Gullit voor een transferbedrag van 17 miljoen gulden (pakweg 6,75 miljoen euro) van PSV naar AC Milan ging. Belachelijk veel geld zo vond ik toen. De Gullit, van Basten en Koeman generatie was dan ook de laatste die ik met belangstelling volgde. Maar voetballers als Johan Cruyff, Johan Neeskens en Ruud Krol bij Ajax en bij Feyenoord Theo de Tank, IJzeren Rinus en zeker Willem van Hanegem met zijn gevoel voor humor waren mijn echte helden.

En in Duitsland had je der Kaiser Franz Beckenbauer, meer nog dan Cruyff later mijn absolute favoriet geworden. Bal technisch de beste verdediger die de wereld ooit heeft gezien tot nu toe, een uiterst zeldzame mix van een regisseur zoals Cruyff, met fabelachtige passes over grote afstanden als die van Krol en met de libero kwaliteiten van Ronald Koeman. De beste totaalvoetbal speler ooit Je zag hem helemaal voorin opduiken prachtige doelpunten maken en vervolgens was hij weer terug in de verdediging om van daaruit de boel te regisseren. Wat een klasse, elegantie en mentale kracht straalde die man in alle kalmte uit. Hij heeft nooit met Cruyff in een team gespeeld, dat zou spel tactisch niet hebben gekund. Twee kapiteins op één schip gaat nu eenmaal niet, maar ik heb begrepen dat die twee als persoonlijke (golf) vrienden heel veel respect voor elkaar hadden.

O ja, de KNVB beker gaat dit jaar weer naar Arnhem, heeft zich gisteren als eerste voor de halve finale geplaatst en ook NEC doet nog steeds mee. Zou wat worden als het tussen de aartsrivalen Nijmegen en Arnhem gaat met een luid brullende burgemeester op de tribune.