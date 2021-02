Maandag geprobeerd naar huis te komen na afgelopen weekend (ja je kan zeggen blijf thuis maar dit waren familie omstandigheden die erg belangrijk waren), na een uur een sprinter naar Zwolle en vanaf daar reden er om het uur wel/niet treinen die enkel 1 of 2 tussenstations reden en dan weer terug moesten want ze konden niet verder. De hele dag roept de omroep: we gaan mondjesmaat weer rijden mensen! Maar het personeel was er redelijk eerlijk in, wat op de borden stond verdween vaak 5 min voor aankomst uit alle apps, lijsten en van de borden. Als je hoop had op een trein dat kreeg deze eerst vertraging van 15min en daarna verdween hij gewoon en kon je 45min hopen op de volgende. Ik ben uiteindelijk gewoon weer naar huis gegaan want je kwam nergens. Vandaar dat ik ook niet begrijp van de NS: als je promoot dat je mondjesmaat gaat rijden en het enkel een sprinter is die vanaf een groot station enkel naar een andere wijk rijdt of een dorp er net naast schaf dan gewoon alles af voor de dag en doe niet alsof dit enigszins impact heeft of je reizigers. De hele dag lopen mensen met branders rondt voor de wissels maar de treinen die er overheen moeten rijden voor belangrijke knooppunten rijden niet. Dinsdag heeft een familielid me weggebracht met de auto, de NS begon alweer met hun positieve manier van negatief nieuws brengen: check tot vlak voor vertrek de app! Er rijden alleen sprinters! Ik ga ervan uit dat zolang het vriest dit gezeik aanhoudt en ben blij (mijn baas tevens) dat ik weer thuis ben.