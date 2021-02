En diplomatie kan het ook al niet, en al helemaal niet met Rusland - bijna de grootste democratie ter wereld. En het valt ook niet mee natuurlijk. Als ongekozen vertegenwoordiger van 450 miljoen inwoners uit 27 lidstaten, waarvan eigenlijk alleen Duitsland en Frankrijk ertoe doen, en dan in Rusland een soort vuist proberen te maken terwijl juist Duitsland en Frankrijk een zachtere Rusland-koers voorstaan. En dan gaan we hun vaccins misschien ook nog nodig hebben.

Het grootste EU-pijnpunt was natuurlijk de arrestatie van Navalny, waar Nederland nog zo tegen had gewaarschuwd. Navalny is volgens de EU namelijk een soort Europese D66'er, behalve dat hij pleit voor vrij wapenbezit om islamitische terroristen die hij met kakkerlakken vergelijkt neer te schieten, lol-vid onderstaand.

Maar goed, EU-MinBuz Josep Borell (136) reisde vorige week naar Rusland af, met een grote mond maar zonder plan of leverage. Dat resulteerde in de vernedering dat er tijdens (!) zijn bezoek een Duitse, Poolse en Zweedse EU-diplomaat het land uitgezet werden, en Russische MinFin Lavrov de persco besloot met "we proceed from the assumption at this stage that the European Union is an unreliable partner." Ook liet Borrell zich door Russische omroep Sputnik in de val lokken het Amerikaanse embargo over Cuba te veroordelen.

En ja, nu zijn de 705 Europarlementariërs en vertegenwoordigers van 450 miljoen WOEDENDE EU-inwoners dus boos. VVD-Europarlementariër Malik Azmani: "Hij had geen duidelijke boodschap en geen instrumenten in zijn binnenzak. En hij was gewaarschuwd, maar wilde toch gaan. Dit heeft het beeld van de EU geen goed gedaan." PvdA-Europarlementariër Kati Piri: "Ze hebben hem eigenlijk vernederd. Als je gaat moet je met een duidelijke boodschap gaan maar dat is niet gebeurd." Een anonieme hooggeplaatste EU-diplomaat: "As expected, Lavrov outplayed Borrell. Speaking in football terms, Lavrov was scoring goal after goal … and Borrell was missing them all. No defense and no attack." Nóg een EU-diplomaat: "The presser showed his lack of experience,” adding that Borrell “was unprepared for many questions. Unfortunately, Lavrov played it by his own rules."

Enfin, de EU. Een overheid op zoek naar een volk.

Navalny, bijna een D66'er

Ferme taal van een echte D66'er