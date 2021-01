Als je je even verdiept in Novichok dan is het extreem onwaarschijnlijk dat iemand een aanslag met dit goedje kan navertellen. Het is een van de dodelijkste zenuwgassen op aarde waarbij het miniemste contact al dodelijk is.

Hoe oerstom zou Poetin zijn om na een eerdere hem in de schoenen geschoven aanslag met Novichok in Salisbury, waar de slachtoffers het ook al overleefden dit zelfde spul weer te gebruiken waarna het beoogde slachtoffer het weer op miraculeuze wijze overleefd.

Of om met Poetin zijn woorden te spreken. 'If we wanted Navalny dead, he would be dead.'