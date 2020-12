Het eerste wat bij mij opkomt: wat gaan we daar in de toekomst van merken?

De link "conform de nationale traditie" leid naar het verhaal over Abdul Qadir Khan

Die stal atoomgeheimen in Almelo, een collega bemerkte dit, en werd als klokkenluider lastiggevallen. (Altijd maar weer die klokkenluiders)

Anyway, om die ultracentrifuges die in gas opgelost uraan moeten scheiden, te saboteren, is toen het Stuxnetvirus, ook wel bekend als het Siemens virus gemaakt.

Ik lees ergens op wiki dat de AIVD erbij betrokken is geweest om dat virus met een USB stick in een Iraanse atoomfabriek te smokkelen.

Was het daarbij gebleven, niets aan de hand. Maar dat virus verspreidde zich uiteindelijk over de hele wereld, en deed aanvallen in elektriciteitscentrales (ook conventionele) transformatorstations en petrochemische installaties.

So, what's coming up next?

