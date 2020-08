Poetin: ‘de oppositie onverwachts vergiftigen hoort bij een gezonde dictatuur’

21 augustus 2020 door Jan van Tienen en Aïda Peimaei

Dat de Russische oppositieleider Aleksej Navalny nu redelijk onverwachts vergiftigd is hoort bij een gezonde dictatuur. Dat betoogt de president van Rusland, Vladimir Poetin. “Het is voor eens kwestie van onze controlerende functie van de macht ook daadwerkelijk uit te oefenen”, legt Poetin uit. “Dat houdt de oppositie niet alleen scherp, het houdt het voor onszelf ook een leuke uitdaging om aan de macht te blijven.”

“Binnen een goed functionerende dictatuur deel je af en toe speldenprikken uit door middel van knokploegen, een kogel in je nek terwijl je in een portiek staat of door middel van het klassiekere gif in je thee – of koffie! Wanneer, hoe, van welke kant precies, dat weet je natuurlijk niet, en dat is het mooie aan ons systeem, onze tradities. Zo doen we het met elkaar, zo hebben we dat afgesproken.”

“Je moet dan ook niet raar opkijken als je na het drinken van een kopje thee wakker wordt op de intensive care met zwellingen en brandblaren op je gezicht, waar je verteld wordt dat je een allergische reactie hebt. Dan weet je gewoon: ik heb weer mooi het systeem mogen dienen”, zegt Poetin. “In Rusland hebben we een duo politica: de oppositie irriteert de macht en de macht schakelt de oppositie uit. Zo doen we het, zo werkt het en zo blijven we het doen.”

Poetin laat verder weten niets met de vergiftiging van Navalny te maken te hebben en wenst “die smerige verrader” een spoedig herstel toe.