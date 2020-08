- Archiefbeeld uit betere tijden (2017) -

In plaats van een of andere aftandse medicijnman in derdewereldland Duitsland. Verschilligheid, noemen we dat. Het is een beetje een vreemd verhaal op de tijdlijn van Navalny's woordvoerster, maar dit is wat we er ongeveer van maken. Vanochtend zei de directeur van Navalny's Anti-Corruption Foundation (FBK, wiki) dat hij van een politieagent had gehoord dat er in Nalvany's lichaam "een gif gevonden was dat niet alleen gevaarlijk was voor hem maar ook voor, maar ook voor degenen om hem heen. De naam van het gif wordt niet genoemd omdat het onderzoek geheim is. De artsen reageren niet op het bericht." Een paar uur later echter vertelde een arts in een persverklaring dat er toch geen gifstoffen waren aangetroffen.

Tot zover het diagnose-circus. Dan nu het vervoercircus. Eerst was er toestemming om Navalny naar Duitsland te vliegen, dus werd er met spoed een vlucht gecharterd. 'Ineens' kwamen Russische artsen echter tot de conclusie dat het toch 'medisch niet verantwoord' was Navalny te laten vervoeren, en moet hij voor zijn eigen bestwil in Siberië blijven. Ook denkt de arts niet dat de Duitsers zoveel beter zijn in hun vak.

Kortom, of Navalny gewoon even naar goed gebruik onder toeziend oog van het FSB om wil vallen, zodat iedereen weer rustig naar huis kan.

Vertaald tweetje. Foto aan de muur is de king of kings in een graanveld

The Blokster waarschuwt Putin nog 1 keer