Ik denk niet dat de verkiezingen worden uitgesteld. Nu ligt nog veel in het verborgene wat voor grove fouten er zijn gemaakt met het corona beleid. Door onkunde heeft het duizenden extra mensen het leven gekost. Ook de verantwoording over de Kinderopvangtoeslag affaire is nog niet door. Als rutte dus de verkiezing uitstelt, komt deze stinkende modder en nog veel meer naar boven drijven. Ik denk dat hij met 35 zetels best tevreden is, beter wordt het niet meer. Het praten over een uitstel, alleen maar om de andere partijen te stangen.