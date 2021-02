Dat GeenStijl de schuld krijgt van PiemeltaartenGate bij de Partij van de Eenheid verwondert allang niet meer - gaat al 17 jaar zo. Maar het zit als volgt. Bij publicatie van het tekstloze, oordeelloze, show, don't tell Zevenluik Topic, vorige week zaterdag, was mevrouw Brouwer al van De Lijst gehaald. Wie klikte op het woordje EINDE aan het einde van het topic ging naar de website van Malle Arnoud, en daar was Taartmevrouw al foetsie. Was niks pesterigs aan. We waren aan het bulderlachen om humorloze salafisten en de einstürzende multiculti-droom van Nederland. Ach Margrietje. Moest mevrouw Oostveen zomaar opeens naar een rijtjeshuis in Waalre.

Welk een horreur! Een rijtjeshuis!

Van de circa zeven miljoen woningen in Nederland zijn er circa vier miljoen als rijtjeshuis gebouwd. Circa tien miljoen Nederlanders wonen in een rijtjeshuis. Daarmee is dit het meest voorkomende huizentype. Rijtjeshuizen komen in bijna ieder dorp of stad voor in Nederland. (Wiki)

Drie keer raden wie er in die rijtjeshuizen woonden. Arbeiders, met een PvdA-roos op tafel en een abo op de Volkskrant. Daar wil je als poepsjiek journalist met een "verslaggeverscolumn" uiteraard niet levend gevonden worden.

Dan ziet Ronald van Raak, die socialist van TPO het toch beter.

KOOP DAN