Die Alptekin Akdogan zag ik al vaak voorbijkomen (Oekraïnereferendum) en lijkt me in veel opzichten een prima gozer. Helaas wel een beetje verdwaasd door achterhaalde PvdA-dogma's.

In het interview zegt hij nooit wat van institutioneel racisme te hebben gemerkt, "maar het bestaat wel". Tja, ik heb nooit iets van hekserij gemerkt, en vermoed daarom juist dat hekserij niet bestaat.

"Institutioneel racisme" is een leugen. Niemand heeft daar ooit een concreet voorbeeld van kunnen geven, behalve verkeerd gelezen statistieken. Naast dat "institutioneel racisme" niet bestaat zou het bovendien een non-issue zijn indien het wel zou bestaan. Stel ik word als blanke skinhead met hakenkruis-tatoeage op mijn achterhoofd vaker aangehouden dan hipsters met knotje en paarse broek. Zolang ik niks strafbaars doe is er niks aan de hand.

Het omstreden "etnisch profileren" in wijken waar drilrappers elkaar afslachten kan mensenlevens redden. Juist ook van de zwarte jongemannen die het hardste klagen over "racisme". Er is geen enkele agent die zonder aanleiding bejaarde zwarte vrouwtjes fouilleert, of zwarte jongemannen keurig in pak, das en aktetas. Het gaat ze om de typische "gangsters"; gouden gebit, tatoeages in de nek, etc.

"Institutioneel racisme" is een hele kwaadaardige leugen. Het zet hele bevolkingsgroepen tegen elkaar op, en praat individuen raciale rancune aan. Zie BLM dat min of meer is opgericht door marxisten die schreeuwen om raciaal geweld en revolutie. Met in hun kielzog islamisten en andere genocide-predikers.

De meest vreedzame, vrije, tolerante, humane en welvarende samenlevingen uit de hele menselijke geschiedenis gaan verloren als we die leugen te serieus gaan nemen.

Wat mij betreft wordt de PvdA kleiner dan Volt.