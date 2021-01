Dat gedupeerde ondernemers kunnen rekenen op concullega’s, buren en reaguurders is prachtig, maar laten we doorpakken, het is beter als daders de rekening gewoon betalen.





Er werd ruim een ton opgehaald voor Maaike, maar de schade onder winkeliers en kasteleins is veel groter. Altijd hoor je dan dat de schade “lastig” te verhalen is op daders. Dan houdt de rechtsstaat wel heel snel op te bestaan voor ondernemers die het hardste werken, de meeste belasting betalen, als eerste dicht mochten en straks al laatste weer open.

Bij rellen voelen rechters, officieren van justitie, hoogleraren, verzekeraars en benadeelden zich verplicht op precies te bewijzen wie van de relschoppers wat gedaan heeft. Dit is onjuist. Deze groep relschoppers is strafrechtelijk en civiel als groep aanspreekbaar. Deze delicten zijn alleen als meute te plegen, omdat daarmee het optreden door eigenaren en politie onmogelijk wordt gemaakt.

Binnen het strafrecht is het strafbaar om de omstandigheden te scheppen waarin de hoofddaders tot hun delict kunnen komen. ”Bij openlijke geweldpleging is namelijk niet vereist dat de dader zelf het geweld heeft gepleegd.” Kijken we naar een paar voorbeelden dan lijkt de rechtbank het allemaal te ontgaan, en een tunnelvisie te hebben op de belangen van verdachten:

De Amsterdamse rechter was mild voor een licht verstandelijke gehandicapte recidivist, om te voorkomen dat deze alle hulp, huisje en baan zou kwijtraken bij een lange celstraf. Alle voorwaarden die de rechter hem oplegde, waren al verankerd in regelgeving. Het echte toetje is dat deze persoon slechts € 500 hoeft mee te betalen aan de schade. Daar mist een nulletje.

De nog verder beperkte Bryan H. (48 & IQ 57) bezorgt post en een paar stenen. Hij heeft vergelijkbare verslavingsproblematiek, maar in hetzelfde paleis van justitie een maand cel voor het gooien van twee stenen, en ook dezelfde € 500 voor de schade. Ook hier legt de rechter niet meer dan zes weken celstraf op, om te voorkomen dat de dader zijn woning kwijtraakt.

Er zijn ook mensen in Amsterdam die netjes studeren, een enorme studieschuld opbouwen een baan vinden, een vast contract krijgen, voor een ton een slaapkamertje kunnen kopen of tien jaar kunnen wachten op zo'n sociale huurwoning, omdat rechters deze graag bij (licht) verstandelijke gehandicapten laten die rellen met de politie. Je zal er maar mee op een portiek zitten...

De Hoge Raad veroordeelde vier mannen in een auto waarin ook inbrekerswerktuig en buit werd aangetroffen. De heren waren in vereniging op strooptocht, en mochten in vereniging de cel in. Dat er maar drie inbrekers op de camerabeelden stonden, en onduidelijk was wie niet in het pand was geweest, schoof het Hof en de Hoge Raad ter zijde. Samen uit, samen thuis in de bajes.

Tijdens het uitgaansgeweld in Renesse was er een jongeman die tijdens een handgemeen een andere jongeman op de grond duwde. Tijdens die actie werd het liggende slachtoffer meermaals tegen het hoofd geschopt door een helaas onbekend gebleven kopschopper. Het slachtoffer liep hierdoor permante gehoorbeschadiging op, en kreeg € 5500 van de mededader die NIET geschopt had.

Een ander slachtoffer van mishandeling waarbij “slechts” de arm uit de kom getrokken werd, kreeg in de strafzaak maar twee keer € 167 schadevergoeding. Bij de civiele zaak werden wel alle drie de daders veroordeeld, ook degene wiens bijdrage betrekkelijk gering was. Het slachtoffer kreeg € 1685 schadevergoeding, de daders mochten ook nog € 1282 aan proceskosten betalen.

Dit is een stukje vergeten wetboek waar ik graag van hoop dat het verbond van verzekeraars gebruik gaat maken. Spreek gewoon ALLE strafrechtelijk veroordeelde relschoppers aan op ALLE schade. Zo werkt hoofdelijke aansprakelijkheid in combinatie met groepsaansprakelijkheid. Het is aan de verzekeraar vrij om te kiezen wie ze van de groep aanspreken en voor welk deel.

Mocht de relschopper vinden dat hij of zij te veel betaalt, dan is deze vrij om andere relschoppers daarop in rechte aan te spreken. Bewijzen wie wat gedaan heeft, is daarmee niet het probleem van slachtoffers van een groep, dat is zeer bewust van de wetgever een probleem binnen die groep relschoppers.

