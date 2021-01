Maaike Neuféglise van de Primera in de Visstraat te Den Bosch was woensdagavond wederom te gast bij Eva Jinek. Ditmaal via videobellen, om een update te geven over de crowdfunding en wat te doen met al dat geld. (Het is zo veel, zo snel, dat bunq al met extra officieel papierwerk aan kwam zetten om zeker te weten dat er geen witwasmachine stond te draaien in onze boekhouding.) Zoals alhier woensdagmiddag gemeld, gaan we binnenkort om de tafel om het geld behalve voor Maaike’s Primera ook breder in te zetten voor gedupeerde ondernemers (en uit de buurt te houden van de Belastingboeven). De teller staat inmiddels op ruim 121.000 euro en druppelt nog steeds door. Nooit eerder haalden we zo snel zo veel geld op. Hadden we al dankjewel gezegd, en 🙏🏼 gedaan en zo? En hee. Laten we mevrouw Jinek hier ook even bedanken voor de ruimte op haar podium. Gewoon, omdat het kan. Katten kan altijd weer!

