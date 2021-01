Iedere inwoner van Nederland krijgt de avondklok.

Dat roept natuurlijk vele vragen op bij mij, maar misschien ook bij jou.

- Welk bedrijf komt hem installeren?

- Mag ik zelf bepalen aan welke muur die komt?

- Krijgt iedereen dezelfde of is er een soort catalogus waar ik uit mag kiezen?

- Zijn de batterijen erbij inbegrepen?

- Zijn er (verborgen) kosten aan verbonden?

- Werkt dat ding overdag ook of moet ik daar zelf een klok voor aanschaffen?

- Draai ik op voor reparatiekosten bij een defect?

- Kan ik mijn oude klok nog wel gebruiken?

Etc.etc.

Geintje mensen, behalve dan dat we ophokplicht hebben russen 21.00 en 04.30 uur.

Stay safe, keep your distance, obey the rules of the lockdown, get vaccinated (if you want to)and use your mind; let's beat Covid-19 (or whatever name you put on it) together!!