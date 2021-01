Omtzigt heeft gelijk met zijn betogen, dat het ongehoord slecht is dat de regering en alle beleidsambtenaren zich drukker zaten te maken over de schade aan hun eigen departementen dan aan de schade van die gedupeerde ouders. In alle lagen van de staat is dat mechanisme van onderling dekking geven aangetroffen dus inderdaad, die ouders hadden geen enkele kans. UIteindelijk is het dan boven gekomen en is een regeling in zicht, al zijn de meeste ouders nog altijd niet geholpen.

Echter, dit is niet uitsluitend de schuld van dit overheidsapparaat. Er ligt ook schuld bij de media, die eerder aanslaan op conflicten en leuke quotes in de kamer dan op het aankaarten echte misstanden. Dat laatste vereist onderzoek en moeite doen, maar een harde quote is zo gehaald,met een stand-uppertje ergens in de gangen van de Tweede Kamer.

Dat laatste is helaas ook het gevolg van het winstbejag van de media en niet als laatste ook van de interesse van het publiek, wij dus, die graag liever smeuige quotes en ruzies zien in de Tweede Kamer dan wat minder sexy werk aan oplossingen voor problemen in dit land.

Het spettert niet, het kraakt niet dus heeft het niet onze interesse. Ik zeg niet dat we allemaal schuldig zijn aan dereglijke zaken, maar de bal eenzijdig neerleggen bij de overheid is te eenvoudig. Er is veel meer aan de hand dan dit. We kunnen allemaal ons afvragen of dit is hoe we het willen, een overheid die aanslaat op de waan van de dag en burgers die liever controverse zien en ruzie dan oplossingen en goed werk. Want was niet zo'n spektakel gemaakt van de minimale Bulgarenfraude in 2014, dan hadden we dit ook niet gehad.