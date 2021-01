Ja, schrikwekkend filmpje toch wel. En natuurlijk zijn de Q-kneuzen een probleem, en er lopen er absoluut een paar tussen die je domestic terrorists zou mogen noemen. Maar dat is onderaan de streep niet het werkelijke doelwit van het bovenstaande filmpje dat op Twitter al meer dan 3 miljoen keer bekeken is. Dit filmpje is bedoeld om de ene helft van de bevolking actief tegen de andere helft op te zetten. "This is what we need now more than ever. An army of citizen detectives. I'm proposing we form a citizen army. Our weapons will be computers and cellphones. We, who are monitoring extremists on the internet, and reporting our findings to the authorities."

Allemaal leuk en aardig, maar wat er volgens deze club onder "extremisten" en "white supremacists" valt is ongetwijfeld al vrij snel aan inflatie onderhevig. Handig dus dat dit weekend de term "Multiracial Whiteness" werd geïntroduceerd in de Washington Post, om uit te leggen dat je niet blank hoeft te zijn om een white supremacist te zijn. En zelfs de FBI weet niet hoe groot de daadwerkelijke dreiging nu echt is. Maar laten we vooral de halve bevolking klaarstomen voor een heksenjacht tegen de andere helft.