De winter van 2021 is bijna voorbij en duurde welgeteld een halve dag, drie sneeuwballen, een zopie en een halve koek. Nu al zin in de winter van 2022! Maar eerst nemen we het nieuws van de afgelopen week nog eens door. Zo is gebleken dat Twitter helemaal voor een vrij en open internet is. Met name voor verkiezingen. Ook Trump was vooral goed bezig, en de lockdown wordt een lange grote orgie. En, trouwens, wordt Wiegel de nieuwe lijsttrekker van de VVD? Dr. Dre is weer gezond, een meisje van vier scoort haar eerste hit, kortom: niets dan opgewekte berichtgeving en dan hebben we de naastenliefde van NieuwNieuws nog niet eens genoemd: