Gekleurd he, hoe we er weer op staan.

Weet je. Er wordt jaarlijks door zo'n 1200 medewerkers ongeveer 469,4 miljoen ton aan goederen doorgevoerd. Ja, dan glipt er wel eens een banaan doorheen. En soms is het dan een banaan in de vorm van tientallen tonnen coke, waarvan er dan af en toe eens een paar ton onderschept wordt. Afgelopen jaar was dat volgens het OM 40.641 kilo coke, al weet niemand hoeveel er in totaal ongeveer niet onderschept wordt. In 2000 werd het totaal op ongeveer 40.000 kilo geschat, maar zelfs daar was toen al niemand het over eens.

Enfin, in navolging van de Douane die het onderzoek naar narco-corruptie in de eigen gelederen zelf saboteerde, en dat Schiphol al jaren terminaal geïnfiltreerd is door criminele netwerken, schrapen we nu wat verbazing van de bodem van het vat over de val van de Rotterdamse haven. Het grootste beveiligingsbedrijf van de haven, Securitas, wordt namelijk tot aan het management nagenoeg gerund door criminelen.

"De aanhouding van twee Securitasbeveiligers in de haven van Rotterdam, afgelopen zomer, is nog maar het topje van de ijsberg van de corruptie binnen het bedrijf. Dat stellen medewerkers, advocaten en bronnen rond een politieonderzoek naar de smokkel van 4000 kilo cocaïne via de haven. Volgens hen vervulden criminelen zelfs leidinggevende functies binnen Securitas en rekruteerden ze met opzet nieuwe corrupte beveiligers." Securitas betreurt de ophef en herkent zich niet in het geschetste beeld. "Securitas noemt de verdenking van de medewerkers verschrikkelijk. ,,Het druist in tegen de waarden en ethiek van ons bedrijf’’, reageert een woordvoerder. ,,We hebben integriteit hoog in het vaandel staan en besteden veel aandacht aan het werven van medewerkers. Die worden allemaal gescreend.”"

Ja, gescreend of ze wel kwetsbaar genoeg zijn om in de ijzeren greep van een drugsnetwerk te geraken ja. Valt deze slag uberhaupt, zelfs in theorie, eigenlijk wel te winnen? En wie houdt deze markt eigenlijk in stand? Oh ja, wij zelf.