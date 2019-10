HALLUCINATOIRE berichten in verzetskrant RTL Nieuws vandaag. Het adviesorgaan Politie & Wetenschap dat onder het ministerie van Justitie valt, deed een driejarig onderzoek naar mogelijke corruptie onder douanebeambten. Ging in het begin allemaal op rolletjes natuurlijk, tot de Douane het niet grappig meer vond. Bronnen betrokken bij het onderzoeken melden: "Hoe meer rook er kwam, hoe moeilijker ze gingen doen. (...) De Douane heeft dit onderzoek tegengehouden. In eerste instantie bevestigde de Douane de uitkomsten. Toen het ze te heet onder de voeten werd, veranderde dit. (...) Ze voerden allerlei argumenten aan, zoals de bescherming van privacy van werknemers." Die werknemers heten trouwens bijna altijd Ger, dus Femmie heeft in ieder geval wel een leuke dag.

RTL meldt dat de onderzoekers na hun eerste bevindingen geen toegang meer kregen tot dossiers en registraties bij de Douane, en dat "In opdracht van de leiding van de Douane de eerder beloofde medewerking aan het drie jaar durend onderzoek werd beëindigd." Afgelopen mei werd het onderzoek dan ook gestaakt, en wel met de officiële verklaring: "We schatten in dat alleen een parlementaire of statelijke onderzoekscommissie voldoende gewapend is om door te dringen in de integriteitsproblemen in de Rotterdamse haven."

Daar bovenop verzette de Douane zich ook nog eens fel tegen de publicatie van het conceptrapport. Het ministerie van Justitie zegt niet over het rapport of informatie daaruit te beschikken, maar het OM meldt dat het Arrondissementsparket Rotterdam de concept-rapportage wel heeft ontvangen nadat het onderzoek was gestopt. Kortom, Nederland zakt gewoon weer een trede dieper in het narco-moeras. De bovenstaande verantwoordelijke staatssecretaris Snel herkent zich trouwens niet in het geschetste beeld, waardoor je je soms toch af gaat vragen tot hoever de loonlijst eigenlijk reikt.