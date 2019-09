Brandweercommandant Leen Schaap (dossier) van de Amsterdamse brandweer is bij-na uitgerukt. Letterlijk. Een paar daagjes mag hij of z'n vrouw nog de headlines pakken met de tactiek van de verschroeide aarde en daarna is hij foetsie. Schaap moet namelijk nokken en ondertussen sleurt hij alles en iedereen mee in zijn graf. De brandweermannen, de pensionado's, de OR, de leiders van de kazernes - allemaal racisten, seksisten, bejaarden, mannen die niet functioneren of mannen die bevelen negeren (pun!). Iedereen moet eraan geloven en nu ook Femke Halsema. Heeft ook weleens betere tijden gekend: kampt met een afvalcrisis, een drugscrisis, een privécrisis en nu ook een racismecrisis. Donkere Amsterdamse brandweerlieden zouden door hun blanke collega's 'Ger' genoemd worden zodat er bij een ontkennend antwoord 'nee Ger' gezegd kan worden.

Héééééééél grappig maar niet heus, maar volgens Schaap (zegt dat in een Amerikaanse podcast) vond Halsema het écht heel grappig. "Volgens Schaap herhaalde Halsema de negergrap schaterlachend in een gesprek met de brandweercommandant." Nu is Halsema als kind niet bepaald in een toverketel goede humor gevallen maar 'schaterlachend' zou wel wat overdreven zijn voor zo'n stom gebbetje. Desalniettemin hebben we allemaal weleens gelachen om foute grappen; het is niet aan Schaap om te bepalen wie waarom moet lachen, hij is brandweer en niet moraalpolitie, en zelfs áls hij dat zou zijn zouden we 'm niet vertrouwen. Feit is wel dat zijn missie is geslaagd, want Halsema heeft wéér een smet erbij op haar toch al niet meer ongeschonden blazoen.