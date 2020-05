De boel is weer mooi daar bij Hoofddorp rechtsaf. Uit een onderzoek van gemeente Haarlemmermeer blijkt dat het vooral achter de schermen een grote kelderbox is. Terwijl de aankomst- en vertrekhallen fier bewaakt worden door koene KMars en hun MP5's, is het voorbij de personeelsingang dus een ander verhaal. "Zo concluderen de onderzoekers dat met name de vijf bagagekelders kwetsbaar zijn. Er is beperkt (camera)toezicht op medewerkers die werken voor een laag loon op een plek waar ze gemakkelijk bagage met drugs erin kunnen opvangen en overdragen aan criminelen. Ook bieden de kelders mogelijkheden tot diefstallen. De kans betrapt te worden is laag en de potentiële verdiensten hoog."

Maar het probleem zit veel dieper. In Schiphol-Oost, bestemd voor de kleinere luchtvaart, is nagenoeg geen sprake van uitgangscontrole. "Wie kwaad wil, kan schoonmakers of onderhoudspersoneel ongezien vanuit zakenjets drugs laten halen en overdragen." Ook heeft is de zogeheten 'Schipholpas', die zo'n 57.000 mensen toegang geeft tot beschermd luchthaventerrein en 2300 tot de beveiligde zone, problematisch. "Schipholpashouders, die verdacht worden van strafbare feiten of van wie de strafzaak wordt geseponeerd, blijven de beschikking houden over de pas en toegang houden tot beveiligd gebied, omdat zij niet zijn veroordeeld. Schiphol Group kan de pas niet blokkeren omdat zij niet over deze gegevens (mogen) beschikken," aldus de onderzoekers. De screening van dat personeel is beperkt en veel gebeurt via uitzendbureaus.

En dan, als kers. Schiphol WEET HELEMAAL NIET welke bedrijven er op het luchthaventerrein zijn gevestigd. "Uit een snelle scan maken de onderzoekers op dat er op en rond Schiphol ruim zestig bedrijven zijn gevestigd waaraan een luchtje zit. Ook schrijven ze dat er schoonmaakbedrijven op de platforms actief zijn waarvan de directie antecenten in de drugscriminaliteit heeft." De onderzoekers schrijven zodoende op dat "Criminele netwerken zijn geïnfiltreerd in Schiphol en beschikken over grondige kennis van de fysieke omgeving, van de logistieke processen en van de werkwijze van de douane, de KMar en beveiliging."