HET IS WEER BIER UUR HUR-HUR-HUR! Ja mensen, wij jorissen wat af hier en we zijn niet doofblind voor de zuiggeluiden die enkelen daarover maken. Het handhaven van onze huisregels vergelijken met het purge-beleid van Big Tech is echter Apples en margeperen. GeenStijl is namelijk - helaas, zouden we bijna zeggen - geen monopolist en wel een beetje nuts, maar geen -voorziening. We zullen het zo simpel mogelijk uitleggen: Wij zijn een publisher, geen platform. GS heeft een redactie die topics bij elkaar tikgeit, knipt & pritt, dan wel met de boze lul op het toetsenbord bij elkaar slaat. Daaronder kun je reaguren, binnen de regels die wij bepalen. Het is ons uitgeefhuis. Twitter, Facebook en andere sociale media zijn daarentegen geen publishers maar platforms, waar particulieren en andere bedrijven hun memes, meningen en marketing op kunnen publishen.

Zodra deze platforms echter redactioneel gaan ingrijpen gedragen ze zichzelf ook als publishers. Daar gaat de discussie over: die grens tussen publish en platform en wat de gevolgen zijn als marktmonopolisten gaan samenspannen om specifieke geluiden (in Trumps geval zelfs een democratisch verkozen geluid) eensgezind gaan weren. We waren er nota bene bij Apple zelf nog sLaChToFfEr van met onze geweldige schitterende fantastische smartphone-app. De discussie is nog verre van vervolmaakt en daar mag je dus zelf ook lekker aan meedoen, hieronder. Maar: binnen de huisregels, dus 😈. Snaps? OK, dan aan de schnapps want het wordt K-K-KOUD. Keestelpro, KARAOKE BITTE!

P.S. Er is nog wel een overeenkomst tussen Big Tech en GeenStijl. Nobody voted for them in a democratic election, en ook niet voor ons moehahahaha ok we gaan al doei

