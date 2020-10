Onze APP is back! YES. YES. YES YES YES. Terug van nooit helemaal weggeweest bij mensen die de oude app nooit hebben verwijderd, terug van wel weggeweest bij mensen die onze oude app wel hebben verwijderd. Die gloednieuwe app van ons is achter de schermen in one small step for jullie, one giant leap for onze developers van versie 3.3.0 naar versie 3.9.1 gesprongen. We moesten even door een zure appel heen bijten, u leest het hier en verder maken we er maar geen woorden meer aan vuil. Er zitten namelijk ook mensen bij 't Appeltje die wél erg behulpzaam waren en die zijn we dan ook hartstikke dankbaar, net als de eindbaas-appbouwers van Stack11 die dagen, weken, MAANDEN hebben zitten bouwen, sleutelen en tweaken voor een klein beetje wereldheerschappij op je telefoon / iPad. We hebben allemaal nieuwe features: een nachtmodus zodat je 's nachts kunt reaguren zonder dat je vriendje of vriendinnetje wakker schrikt uit zijn of haar dromen over een ander, je kunt van links naar rechts en andersom swipen naar volgende en vorige topics, de app ondersteunt pushberichten (we beloven: die we niet zullen misbruiken), pinch & zoom op afbeeldingen en nog veel meer technische hoogstandjes waar we zelf niks van snappen.

ZEGT 'T VOORT & DOWNLOAD 'M HIER:

HIER KLIKKEN voor iOS-machines!

HIER KLIKKEN voor Android-machines!