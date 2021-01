Of in ieder geval meer meer meeregeren

Tien jaar terug werd het een fiasco in die debiele gedoogconstructie. Het CDA is er nooit helemaal van bekomen en van Rutte kwamen we überhaupt niet meer af maar Wilders deed gewoon alles in zijn eigen tempo en klautert langzaam omhoog in de peilingen, waar Baudet hem zeker de laatste maanden het ene opkontje na de andere geeft. Ook komt er dit jaar geen bierviltje met halve standpunten, enz. maar een heus verkiezingsprogramma van maar liefst 50 pagina's (verschijnt morgen). Denk nou niet meteen 'Dat PVV lijkt wel een soort GeenStijl, helemaal naar links getrokken door de mainstream met verborgen agenda's van mondkapjes en stomme nuance terwijl we een coronadictatuur in gerommeld worden!11!!', want als je goed kijkt zie je de ferme middelvinger van de eigenzinnige Kamerveteraan met het rare haar nog fier omhoog priemen:

Gaat u uw ’minder-minder’ uitspraak terugnemen?

"Ik zou niet weten waarom. Ik ben, op groepsbelediging na, door de rechter vrijgesproken voor die uitspraak. Ik heb gewoon de waarheid gesproken."

Een rechte rug, kom er nog maar eens om in Den Haag. Dus dan is het nu oordeel kiezer over deze STAATSMAN van de tweede peilingspartij van de polder: Zou u hem doen?

