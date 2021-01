? Doen ze al decennia vandaar dat 90+% African Americans Dems stemt. Al had Twamp een record aantal zwarte stemmen afgelopen verkiezingen voor een GOP kandidaat. Vooral onder African American males. In de meeste staten dan... behalve dan de swing states die mail in voting na de verkiezingen toelieten. Daar bleek de stem hoger dan 99.9% te liggen... er stemden in deze staten toevallig meer zwarten op oude witte man Sleepy Joe (die in de jaren '90 medeverantwoordelijk was voor het opsluiten van duizenden jonge zwarte mannen) dan op zwarte jongeman Oboema in 2008.



Maar de verkiezingen zijn goudeerlijk verlopen hahaha. Anyway niets nieuws onder de zon en nee de Dems hebben dikke schijt aan de African American. Die hebben het het zwaarst in inner cities van blue cities in blue states waar sinds de oorlog Dems de scepter zwaaien.



Zoals ik echter al vaker zeg, het ligt niet aan liegende politici maar het kiesvee wat erop stemt. Ze laten zich keer op keer blij maken met kruimels (at best) en een dooie mus (meestal).