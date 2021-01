@cheops | 04-01-21 | 14:25

Ik kan helaas niet reaguren onder een weggejorist, dus dan maar even zo.

1) Lange termijn effecten.

Er is een verschil tussen gebruikte techniek en daadwerkelijk medicijn. Lange termijn effecten kunnen best ontstaan door de gebruikte hulpstoffen in een vaccin, of omdat een zeer kleine groep mensen onverwacht reageert (allergische reactie, genetische afwijking, etc.).

mRNA technieken worden al veel langer gebruikt, en doet niet veel meer dan een mRNA streng in het lichaam brengen die vervolgens via de eigen lichaamscellen stoffen produceert; in dit geval gaat het om de 'spikes' van COVID19, waar ons immuunsysteem op zal reageren. Is al veel meer gebruikt in kankerbehandeling, en nu technisch mogelijk in vaccins.

Overigens worden er ook vaccins tegen COVID ontwikkeld op basis van de 'oude' techniek, te weten het gebruiken van een dood, dan wel sterk afgezwakt levend virus.

2.

COVID is helaas een zeer mutabel virus, dus een fikse mutatie kan er voor zorgen dat ons immuun systeem het niet direct herkend. Influenza (niet dezelfde virus familie overigens) doet dat helaas ook, en maakt het immuniseren lastig.

Deel twee in dit verhaal is dat we nog niet weten of bij de mRNA techniek ons immuunsysteem wel net zo sterk 'onthoudt' als het doet bij de oude techniek, dan wel natuurlijke infectie.

Bij mRNA kankerbehandelingen was dat niet relevant, dus nog niet onderzocht. De techniek zelf is dus niet het probleem, het gaat puur om de toepassing. Overigens is het bij sommige andere vaccins ook zo dat de bescherming na velejaren zwakker wordt. Mazelen, bijvoorbeeld.