Ik zou niet zo snel aan een dergelijke demonstratie meedoen, maar met de vrijheden in dit land is het verdrietig gesteld. Niemand die het eens allemaal op een rijtje zet, maar ik kan zo wel een paar voorbeelden noemen:

- Onze media zijn niet kritisch naar onze overheid en zwijgen over de EU zelfs helemaal.

- Je bent automatisch orgaandonor, tenzij je zelf aangeeft dat je dat niet wilt.

- Er wordt openlijk gepleit voor verplichte vaccinatie.

- Het hebben van voldoende wapens en munitie om jezelf en je gezin te beschermen is vrijwel onmogelijk.

- Anoniem goud (of ander edelmetaal) kopen kan in 2021 tot 3000 euro.

- Je privacy is non-existent. Onze overheid wil alles van je weten en wil die informatie het liefst ongelimiteerd kunnen gebruiken voor haar eigen doeleinden (politie, fiscus, gemeente,...).

- Je betaalt in dit land belasting over belasting.

- De uitkomsten van volksraadplegingen worden genegeerd. Het referendum is inmiddels afgeschaft.

- Subsidies zijn er alleen voor projecten dien in het straatje van de overheid passen.

- Je geld wordt naar Zuid-Europa en Afrika getransfereerd.

- De pensioenen zijn niet langer gegarandeerd en worden gekort (om nooit mee te worden aangevuld).

- Vluchtelingen, asielzoekers, statushouders krijgen voorrang voor een sociale huurwoning.

- Minderheden krijgen voorrang voor een baan bij de overheid en semi-overheden.

- Nederlandse tradities (vuurwerk, zwarte piet, vreugdevuren,...) worden zorgvuldig uitgegumd.

- Heb je meer dan € 500,- in je portemonnee, dan moet je dat opgeven aan de belastingdienst.

- De toegang tot rechtsbijstand is voor heel veel mensen onbetaalbaar en dus illusoir (maar niet voor vluchtelingen, asielzoekers en statushouders).

- Wie niet de juiste gedachten heeft, is een fascist, een racist, een xenofoob, asociaal, niet solidair en op zijn best een wappie.

Nee, ik trek geen wit pak aan. Maar ik heb er ook geen enkel vertrouwen in dat het de afgelopen 15 jaar met Nederland de goede kant op is gegaan.

-

-