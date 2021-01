Het incasseringsvermogen bij het zorgpersoneel is op, de batterij is leeg.





De beelden uit Duindorp laten keurig zien dat een “demonstratie” voor vreugdevuren uitmondde in een gezellig feest met wederom rapper Jebroer. Honderden feestvierders, geen afstand, geen mondkapjes en gezellig samen hossen & zingen. Net zoals Femke Halsema vindt de Haagse burgemeester Jan van Zanen dat de "demonstratie" correct is verlopen. Voor de zorg is dit dweilen met de kraan open.

Er wordt geklaagd over een lockdown, die pas resultaten zal leveren als die echt wordt nageleefd. Als ik de eilanden Japan, Ierland en Groot-Brittannië vergelijk, zie ik hele wisselende resultaten. We moeten onderzoeken wat Ierland, Japan en Zuid-Korea beter doen, en onderzoeken wat in Groot-Brittannië fout gaat. Dit is educatief en economisch een ramp, vooral voor jongeren.

Het gaat ook medisch niet echt fantastisch. Eerste golf 12 duizend ziekenhuisopnames, tweede golf 20 duizend en het einde is nog lang niet in zicht. Eerste golf bijna 3 duizend mensen naar de IC, tijdens de tweede bijna 4 duizend. De nieuwe golf duurt al twee keer zo lang als de eerste, het incasseringsvermogen bij het zorgpersoneel is op, de batterij is leeg. (Gemeentekaart)

Er is minder personeel beschikbaar om bij te springen op de IC, omdat er meer patiënten buiten de IC liggen. Behandelingen duren voor patiënten korter, waardoor het werk voor het personeel nog intensiever is geworden. Er is deze ronde geen tekort aan apparatuur maar aan hoog opgeleid personeel. Deze vitale medewerkers worden dankzij een draai van het kabinet alsnog gevaccineerd.

Voor de kerstvakantie vormden tieners 19% van de positieve testen, dat is bijna gehalveerd naar 10,5%. Van zwaar oververtegenwoordigd naar ondervertegenwoordigd in ruim twee weken. Ik twijfel over de theorie dat scholieren meestal niet op school besmet raken. Ze zitten minder dan een meter van elkaar af en lopen schouder aan schouder door de gangen, allemaal zonder overdracht?!

Minister Hugo de Jonge: “Britse variant van corona verspreidt zich ook onder kinderen” Tijdens het Kamerdebat werd nog gevraagd de basisscholen eerder te openen, dat is een gepasseerd station. Van deze nieuwe variant wordt geschat dat deze 56 procent besmettelijker is. Dan zijn er eerder meer maatregelen nodig, dan minder. Helaas hebben kinderen al veel te veel les gemist.

Een 29-jarige basisschoollerares werd positief getest op deze Britse corona en overleed enkele weken later. “De GGD doet geen onderzoek naar de doodsoorzaak.” Het schoolbestuur: “risico van vitale beroepen, de keerzijde van het werk” Dat het CNV oproept om de schoolsluiting te verlengen is logisch. Red Team wil dat ook, en wijst ook op onbekende risico's van deze nieuwe variant.

De eerste berichten vanuit London zijn niet rooskleurig: “Tijdens de lockdown in november verdrievoudigde het aantal coronabesmettingen met het nieuwe type, terwijl het aantal conventionele besmettingen juist met een derde afnam.” De nieuwe variant zal voordat iedereen gevaccineerd is, de nieuwe norm worden.

Het was daarom zo belangrijk om eerder volledig in te grijpen, en een virus geen kans te geven rond te gaan, te muteren en daarmee te zorgen voor aanvullende problemen. Doordat de bacterie die tuberculose veroorzaakt niet wereldwijd werd uitgeroeid, kon een multiresistente variant ontstaan. Besluiteloosheid en verwaarlozing van patiënten leidt voorspelbaar tot nieuwe problematiek.

Een groot verschil tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie zijn de momenten dat families en vrienden samenkomen voor kerstdiners of oud- en nieuw. Hier komen mensen langdurig samen, die elkaar soms maanden niet gezien hebben. Opa & oma zien de kleinkinderen weer, dat werk. Dat geeft ieder virus de kans routes te volgen, die normaal minder beschikbaar zijn.

De kerstvakantie geeft niet alleen een periode waarin de scholen gesloten zijn, het geeft ook een periode waarin mini-samenlevingen met weinig besmettingen contacten hebben met andere mini-samenlevingen. Dit kan een boost geven in het aantal besmettingen, wat later zichtbaar wordt via indicatoren zoals positieve testen, ziekenhuisopnames, druk op de IC en uiteindelijk kerkhof.

Het RIVM propt graag 2018, 2019 en 2020 in een grafiekje. Kijk je naar deze grafiek over een periode van 25 jaar, dan zie je dat ook 2018 uitzonderlijk is geweest. Aangezien de meeste coronamaatregelen werken tegen alle versies van corona en influenza, is eigenlijk vreemd waarom we geen ondersterfte hebben. Er is nooit volledig doorgepakt, er is nooit echt nageblust.

Besmette aerosolen ontstaan alleen in uitgeademde lucht. Aerosolen zijn niets meer dan kleine vochtdruppels die zweven in de lucht. Hun gedrag is voorspelbaar, en goed in beeld te brengen. Meer ventilatie zorgt ervoor dat er meer naar buiten waait. Het RIVM bewees in 2008 al dat een simpele theedoek genoeg is om aerosolen te vangen of minimaal af te remmen.

Alleen al over dat kleine stukje natuurkunde is een explosieve gepolariseerde discussie. Dat leidt tot halve maatregelen, die regelmatig worden bijgesteld, waardoor mensen door alle ruis niet meer weten wat wel en niet werkt. Het RIVM wijzigde een cruciaal advies ZONDER het mede te delen aan zorgwerkers, ze wilden hun fout niet toegeven. Hoe gevaarlijk is een vitaal beroep?

Maandag gaan scholen deels open, tegen welke prijs?