- Mensen: misdragen zich bij oud&nieuw

- Overheid/politie: ok doe es ff normaal

- Mensen: pff waar bemoeien ze zich mee, we gaan ons nu meer misdragen!

- Overheid/politie: ok doe es ff normaal

- Mensen: pff waar bemoeien ze zich mee, we gaan ons nu nog meer misdragen!

- Overheid/politie: ok dan geen knalvuurwerk meer

- Mensen: pff waar bemoeien ze zich mee, we gaan ons nu veel meer misdragen!

- Overheid/politie: ok we knallen je neer als je je misdraagt

- Mensen: pff waar bemoeien ze zich mee, we gaan ons nu nog veel meer misdragen!

Ik ben benieuwd waar dit heen gaat... oh eigenlijk niet...