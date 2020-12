We worden al weken helemaal doodgegooid met doodvermoeiende kerstcommercials vol verbinding, inclusie, regenbogen en alles is liefde. Buschauffeurs die een happie mogen mee-eten, eenzame omaatjes die gezelschap krijgen, opaatjes die hun fortuin weggeven aan zwangere vinexstellen, mensen die Surinamers uitnodigen aan tafel en noem het allemaal maar op. Maar bij de NS kijken ze nooitniet televee. Scrooge leeft, en hij is conducteur. Let een beetje op elkaar.