"Dekolonisatie binnen queer communities van kleur''

Ik kan het allemaal niet meer plaatsen of begrijpen, geloof ik. Life's too short and I'm getting too fucking old.

Al die 'queers van kleur', is dit waar ze op uitkomen, zodra aan de meeste 'treden' van de pyramide van Maslow voor hen voldaan is (thanks to de 'vanzelfsprekende' welvaart van de westerse samenleving waar ze gratis en voor niets toegang toe hebben)?

Die pyramide van M klopt dan op de een of andere manier niet helemaal. Er moet nog ergens een soort 'lunatic fringe' treetje bijgemaakt worden, aan de zijkant of zo, om dit soort idioten te kunnen verklaren.