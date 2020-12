Dit zijn de muzieklinkjes van week 51 van 2020 en week 1 van de keiharde lockdown gebundeld in de GeenStijl Café Mega Mix 34:

1. Conspiracy Music Guru - I Told You So (2020) - @Fopdoek

2. The Cure - A Forest (1980)

3. Jeff Wayne - The Eve Of War (1981)

4. David Guetta - Crank It Up (2011) - @Van Rossem

5. A Flock Of Seagulls - Space Age Love Song (1982) - @Bad – Casey

6. Cutting Crew - I Just Died In Your Arms(1986) – @Zwezerik

7. Duncan Browne - Wild places (1978) - @Braindead2000

8. Queensryche - Revolution Calling (1988) – @Modi

9. Riot - Swords & Tequila (1981) – @miko

10. Iron Maiden - 2 Minutes To Midnight (1985) - @chicago river

11. Tarkan – Simarik (1997) – @Hetkanverkeren

12. Nirvana - Smells Like Teen Spirit (1991) – @RickyLaRue

13. Robin Storm - This Way (2020) – @lezeres

14. Scorpions - Wind of Change (1990) – @steekmug

15. The Kik - Ware Jakob (2020) - @Eeuwig... Op... Vakantie

16. Roger Daltrey - I'm Free (1974) - @Mr_Natural

17. U96 - Pop Crisis (1993) – @Vuurwezel

18. Supermoon - Serpent Spirit (2020) - @SterF..

19. W.A.S.P. - Doctor Rockter (1992) - @Theodorus.Goldbach

20. Braboneger - Gewoon Betalen (2012) - @Feynman

Bonus Track : Voicst - Whatever You Want From Life (2006) - @Roehm



GeenStijl & reaguurders bedankt & stay strong!

Alleen samen knokken we ons hier uit.

youtu.be/gkccqolaVGg?t=166