Over het Nederlandse vaccin:

-ik neem aan dat het gratis is?

-je moet 2 keer komen (hoeveel tijd daartussen? ) Mag je met één prik al vliegen?

-Zal het straks verplicht zijn als je wilt vliegen, bijv. naar Spanje of de USA?

-zijn de folders al gedrukt in het Arabisch en Turks, anders snappen "ze" het niet en is het discriminatie

-waarom verpleegsters ouden van dagen en leraren als eerste proefkonijn?

-Wat als je eraan deaudt gaat? Krijg je dan geld? Want dan doe ik het wel.

-Waar kan ik de fake inentingsbewijzen kopen op het internet en hoeveel doekoe?

-wordt je er steriel van?

-krijg je er eerder dementie van dan normaal?

-hoeveel ongebruikte spuitjes blijven er liggen in de Miele koelkast?

-is het bedorven als het per ongeluk in de zon ligt?

-als ik kusjes geef aan mijn hond, raakt hij dan ook besmet?

-en vice versa?

-als je èn de griepprik èn het covid gouden graal dingetje in de aadren hebt stromen, ben je dan in feite onsterfelijk? Ik vraag dit voor een vriend met een rothuwelijk.

-werkt die nano-chip ook met Linux, of moet je per se Windows installeren?