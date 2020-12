: ik doe niet aan internet aankopen als het niet echt hoeft. En ik vind het shoppen niet gezellig. Maar ik loop binnen in een parfumerie, in de Inno en in een speelgoedwinkel. Klaar in een uurtje. Stressende mensen zijn er niet zoveel hier en dat is maar goed ook, het kassapersoneel is ongeveer twee keer zo traag als in Nederland.