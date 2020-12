Wat héérlijk, net als de Kauthar-kwestie een beetje lijkt uit te doven, besluit ene Jaap Hamburger van Een Ander Joods Geluid om námens haar de slachtofferkaart te trekken in de Azijnbode, onder een kop waar de huilie huilie werkelijk vanaf druipt: "Kauthar Bouchallikht is het slachtoffer van een gemene hetze van GeenStijl". Nou. Jeetje. Deze Hamburger schrééuwt om een culinaire recensie closeread.

Kloosried van een GEMENE HETZE

Hamburger: "In de afgelopen twintig jaar heb ik ­menigmaal deelgenomen aan manifestaties en demonstraties, ook als spreker. Soms kwam ik daarbij terecht in situaties als waarin Kauthar Bouchallikht in 2014 als 20-jarige verzeild is geraakt en waar zij nu zo hard om wordt aangevallen."

GeenStijl: Deze opening suggereert dat Kauthar geen zelfbeschikkingsrecht heeft, en dat ze als 20-jarige zomaar poef plotseling en per ongeluk "verzeild is geraakt" in een demonstratie. Alsof ze niet zelfstandig kan nadenken, niet zelfstandig een Palestijnskleurig hoofddoekje om bond en niet geheel zelfstandig in de hoek van de demonstratie ging staan waar de hakenkruisborden en Hitlerleuzen omhoog gehouden werden waarmee Israël met het nazisme werd vergeleken. Ze is daar "in verzeild geraakt".

Hamburger: "Laat ik over Bouchallikht meteen duidelijk zijn: ik beschouw de commotie die door GeenStijl op grond van een zes jaar oude foto rondom haar is gecreëerd, zonder het woord kwaadaardig te willen gebruiken, als vergezocht, politiek van aard en bedoeld om haar en haar partij te beschadigen."

GeenStijl: Je gebruikt het woord 'kwaadaardig' dus wel, Hamburger, je durft het alleen niet rechtstreeks te zeggen. Beetje laf. Maar inhoudelijk: wij hebben geen "commotie gecreëerd", die ontstond vanzelf, wijd en verbreid op het internet, in artikelen in Persgroepkranten tot Telegraafcolumns van Tante Naus en nog veel belangrijker: vocaal gemaakt door (seculiere) (ex-) moslims, GroenLinks-leden en (oud-) politici van de partij zoals Hulya Elmas en Zihni Özdil. Heel veel mensen vinden het dus helemaal niet "vergezocht". Allemaal mensen die vragen hebben bij de keuze voor Kauthar op de kieslijst.

Hamburger: "Ik zie amper oprechte pogingen om op zoek te gaan naar antwoorden op moeilijke keuzen, en naar maatstaven voor verantwoord gedrag. Barbertje Bouchallikht moet hangen, als het aan GeenStijl ligt."

GeenStijl: Amper oprechte pogingen? Ga ons nou niet verwijten dat jíj te lui bent om te lezen. Los van voornoemde (linkse, allochtoon-Nederlandse) mensen & media: GS schreef het ene na het andere vragende topic waarin mildheid de gesel was, we schreven een beschouwing op de linkse verscheuring tussen progressieve waarden en een conservatieve religie en overal waar we om antwoorden vroegen en vragen, is het Jesse Klaver die er het zwijgen toe doet en samen met domme schreeuwers als Asha & Jolo de schuldvinger wijst naar de vragenstellers (met name Carel Brendel en GeenStijl). Kauthar zelf gaf wel een antwoord. Volgens haar huidige maatstaf voor verantwoord gedrag had ze in 2014 niet bij die demonstratie moeten zijn, zegt ze nu: "Stom en pijnlijk".

Hamburger: "Die moeilijke keuzen ken ik uit ­eigen ervaring: welke organisaties behalve de mijne zijn hier nog meer aanwezig of vertegenwoordigd? Kan ik hier staan; kan ik hier meelopen; kan ik hier spreken; wil ik met deze persoon wel samen op het podium of op de foto; kan ik nog zonder risico voor mijzelf of mijn organisatie blijven of moet ik nu weggaan; wat winnen of verliezen we door te blijven of te vertrekken? Ik heb mijzelf dit soort vragen vaak moeten stellen. Ik geef iets van mijn afwegingen, zonder de pretentie van volledigheid."

GeenStijl: De suggestie van Hamburger ten spijt, die zijn allemaal vragen die Kauthar zichzelf in 2014 niet gesteld heeft. Het enige dat we hierboven lezen, is de individuele projectie van iemand die, laten we het beschaafd formuleren, zelf ook geen fan is van de politiek van Israël.

Hamburger: "Voorop staat dat het deelnemen aan bijeenkomsten in de openbare ruimte plaatsvindt onder het banier en de slogans van het comité dat de demonstratie bij gemeente en politie heeft aangemeld. Daar heb jij je achter geschaard, als eenling of als vertegenwoordiger van je organisatie. Daar mag je op worden aangesproken. Je hebt niet ingestemd met de tekst die een willekeurige deel­nemer scandeert of boven zijn of haar hoofd omhoog houdt."

GeenStijl: Het was niet 'een willekeurige deelnemer', het was een grotere groep die bepaalde spreuken en vlaggen in veelvoud boven hun hoofd droegen. Kauthar stond bij en tussen die groep, maakte vermoedelijk zelfs deel uit van die specifieke club en ze stemde sowieso in met de teneur van de demonstratie, waar een sterk antizionistisch sentiment domineerde en niet alleen in vlaggen en borden verbeeld werd, maar ook door rapper "Rapper Appa" luidkeels werd verwoord in teksten die doorregen waren met anti-joodse complottheorieën:

Hamburger: "Dat een foto of geluidsfragment kan circuleren waaraan jij kunt worden gekoppeld, betekent niet dat je met de inhoud instemt. Er is je niets gevraagd. Het is ook niet aan deel­nemende individuen of organisaties om daar tegen op te treden, het is voorbehouden aan de organisatie en de ordedienst om in samenwerking met de politie de demonstratie zo ‘schoon’ mogelijk te houden, dat wil zeggen: zo dicht mogelijk bij de aangemelde doelstellingen en de voorwaarden waaronder de vergunning is verleend. Anders geformuleerd: ten principale draagt niemand individuele verantwoordelijkheid voor de borden of slogans of kreten van een ander, alleen voor die van zichzelf en van zijn eigen organisatie. Als Bouchallikht in eigen persoon met de borden met de gewraakte vergelijking: Davidster = Hakenkruis of ­zionisme = nazisme was komen opdraven, was er discussie mogelijk geweest."

GeenStijl: Wel geinig dat Hamburger ons verwijt dat we Kauthar intenties en overtuigingen aanwrijven, en haar vervolgens zelf ook allemaal dingen aanwrijft die ze wel of niet zou vinden. Heb je d'r gebeld, Jaap? Of zit je gewoon je eigen narratief te pushen? Nogmaals, ze stond bij, tussen en met de groep die de gewraakte leuzen droeg. Ze is echt geen weerloos of zielig slachtoffer van slogans die gedragen werden door een groep mensen waar ze zelf bij hoorde.

Hamburger: "Wat we zien in de opgeklopte commotie is een gevalletje ‘guilt by association’, het geliefkoosde glijmiddel van rechts om mensen verdacht te maken. Het sop is de kool niet waard."

GeenStijl: Als het sop & kool niet waard is, waarom dan zo verontwaardigd in de pen klimmen en ons weer een gratis handvat reiken om het verhaal nog wat verder te rekken? Het is geen guilt by association. Het was niet andermans protestbord, het waren de uitingen van haar eigen groepje. Dat bord werd mede namens haar gedragen op een demo waarvan ze de doelen onderschreef. En ondanks dat het zes jaar geleden is: het is volkomen logisch dat er vragen over rijzen, nu ze op een kieslijst voor de Tweede Kamer staat. Ben je trouwens zelf rechts, Hamburger? Want je hele stukje druipt van het glijmiddel waarmee je GeenStijl verdacht probeert te maken.

Hamburger: "En ook dit nog: hoe vaak en heftig het ook wordt beweerd, er is niets ­inherent antisemitisch aan een vergelijking van symbolen van de ­Israëlische staat met die van de abjecte schurkenstaat onder het nazi-regime. Het is een misplaatste, een a-historische en overtrokken en domme vergelijking, maar niet een in zijn aard per definitie altijd en overal antisemitische vergelijking (al kàn dat het geval zijn)."

GeenStijl: Klik nog eens op de clip van Appa, hierboven. Of luister naar de leuzen hieronder (Kauthar op 2 minuut 25). Die bordjes zijn geen uitwas. Die bordjes zijn de mediaan van de collectieve mening bij die demonstratie. In het beste geval liep daar "Israëlkritiek" tussen het publiek. In de slechtste gevallen was het onversneden antisemitisme. En in het midden, liep de huidige nummer 9 van de GroenLinks-kieslijst.

Hamburger: "Vergeten we intussen niet waar de demonstratie in 2014 zich ook al weer tegen keerde: tegen de politieke en militaire bandieten die zonder noodzaak of gerede aanleiding in operatie Protective Edge de in de Gazastrook opgesloten Palestijnse burgerbevolking 51 dagen en nachten lang bestookten in meer dan 6.000 bombardementsvluchten, en met zwaar geschut beschoten vanaf zee en over land. Zij presenteerden dat aan de wereld in een parallel en lang voorbereid desinformatie-­bombardement als zelfverdediging tegen aanvallen van de andere kant."

GeenStijl: Aap, mouw. Hamburgers belang en persoonlijke afkeer van de Israëlische defensiepolitiek zijn het werkelijke motief van zijn chagrijn. Kauthar staat zijn eigen cause in de weg: Israël afschilderen als een land van "politieke en militaire bandieten" die het op onschuldige Palestijnse burgers gemunt hebben. Terwijl die burgers natuurlijk zelf alleen maar vrede, vrijheid en veiligheid willen, en Israël en haar inwoners nooit een haar zouden willen krenken!

Hamburger: "Zullen we het nog eens over die gotspe hebben, in plaats van over twee kartonnen borden in Den Haag en een vrouw van 20 jaar die daar is gefotografeerd? Nee, want die oorlogsmisdaad wil GeenStijl laten rusten. Doe mij Kauthar Bouchallikht die in 2014 meeliep in die demonstratie liever dan GeenStijl en zijn meelopers anno 2020."

GeenStijl: Die 'oorlogsmisdaad' is onderdeel van een hele ingewikkelde en gespannen internationale geopolitieke situatie en die hoeft van ons helemaal niet te rusten maar we kiezen natuurlijk ook niet zomaar Jaap z'n kant in deze kwestie. Maar prima dat je stelling neemt, Jaap: jij staat liever tussen de jodencomplotten schreeuwende hakenkruisdragers van 2014 dan tussen de kritische vragenstellers van 2020. En dat De Volkskrant deze halfgare Hamburger verkiest boven een brief met rationele antwoorden op domme retorische vragen. Dat zegt ook weer alles over De Volkskrant.

Oh enne, Jaap. Is dit ook een 'gemene hetze'?

Vriend van Jessias. Het is een vriend van Jessias