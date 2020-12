Op de foto een arme voetballer van Ajax in de laatste minuten van zijn leven, tijdens een wurggreep door Winston 'Boogie Man' Bogarde, assistent-trainer van Ajax. De man die voetballers heel goed kan uitleggen waarom 'je best doen' schromelijk overschat is, omdat het op de reservebank ook prima toeven is. En bovendien, trainen is voor talentlozen. Enfin, de spelers die vanavond geen warm plekje op de reservebank bemachtigd hebben MOETEN winnen van de Italiaanse club Atalanta, want bij een gelijkspel of nederlaag ligt Ajax eruit. Klinkt lastiger dan het is, want Atalanta kan er geen zak van en bovendien is er kennelijk ruzie tussen de trainer en de sterspeler. Dat wordt dus gewoon 3-1 voor Ajax. Aftrap om de debiele tijd 18.55 uur, LIVE op SBS. Collectief van het veld lopen mag in de comments.

UPDATE RUST - 0-0. Niet genoeg voor Ajax.

UPDATE 85" - Gravenberch heeft inmiddels een rode kaart te pakken en Muriel maakt 0-1. Nu moet Ajax twee keer scoren en dat is een vrij kansloze missie met kneuzen als Promes in het veld.

UPDATE EINDE - Afgelopen. Ajax eruit.

Wel naar kerk en moskee. Niet naar kroeg en stadion