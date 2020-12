Wie denkt dat rupsje-nooit-genoeg tevreden zou zijn met een afgeschminkte Piet die in zeventiende-eeuwse klederdracht van de aristocratie dure cadeaus uitdeelt aan kinderen, is naïef. Delen van de traditie zijn ooit “fout” geweest, dus het geheel moet kapot. Dat niet iedere intocht die fouten maakte, maakt niet uit, dat de traditie fors is verbeterd, maakt niet uit.

Met die denkwijze kan je in ieder onderdeel van de Nederlandse cultuur wel iets vinden, en daarmee oproepen tot de totale vernietiging daarvan. De erfzonde wordt maximaal uitgemolken. Nederland kent veel verschillende culturen, en die zijn vaker vanuit een andere cultuur aanstootgevend: Vlees eten, onverdoofd slachten, jagen, besnijdenissen, uithuwelijken en zo verder. Deze culturele verschillen leiden hopelijk alleen tot debat, niet tot geweld.

Binnen een multiculturele samenleving zou tolerantie centraal moeten staan, maar die is hier ver te zoeken. Van het oude Salomons oordeel dat Zwarte Piet geen racisme is, maar wel negatief stereotyperend _kan_ zijn, is niets over. Er is ooit een Zwarte Piet negatief stereotyperend geweest, dus zijn ze allemaal fout. Het is precies deze manier van generaliseren waar veel minderheden last van hebben.

Ruimte voor een compromis is er niet. De ene Piet mag verantwoording afleggen voor gedrag van een andere Piet in een andere stad, in een andere tijdsgeest. Er worden ook verwijten gemaakt die simpelweg niet waar zijn. Het sinterklaasfeest zou niet inclusief zijn, alsof er ooit een sinterklaasfeest is geweest waar alleen kinderen met blond haar en blauwe ogen een cadeautje kregen.

De koppeling met Amerikaanse black face is al helemaal incorrect, die heeft niets met sinterklaas of kerstman te maken. Ooit vonden cabaretiers het grappig om zich zwart te schminken en daarna een verstandelijk gehandicapte na te doen. Hier projecteert de Amerikaan hun eigen erfzonde om daarna ons de les te lezen. De VN werd zelfs ingeschakeld tegen Zwarte Piet, maar vóór de Iraanse Piet.

Het zou grappig zijn als ze in de VS eens de kerstman gaan afschaffen, gewoon om te kijken hoe daarop gereageerd wordt. Een ander kinderfeestje waar iedereen goede herinneringen aan heeft. Het zijn verticaal uitgedaagde kabouters met een puntmuts alle cadeautjes verzorgen. Vinden echt alle dwergen & lilliputters dit okay? Zijn die puntmutsen geen verwijzing naar de Ku Klux Klan?

De totale polarisatie is goed te zien als er gepraat wordt over “zwarte” en “witte” mensen. Alsof iedereen is te delen is in deze twee groepen, en zich daar comfortabel in voelt. Compleet extreme gedachten, zelfs albino's zijn niet wit en zelfs Kaapverdiërs of dit topmodel zijn niet echt zwart. Als je over straat loopt zie je iedere tint tussen lichtroze & donkerbruin. Je ziet vooral de middengroep.

We hangen een enorm waardeoordeel op aan kleur. De verschillen zijn veel kleiner dan we denken, en er is niet een grote groep ontbrekende tinten ergens in het midden om mensen makkelijk te verdelen. Obama zou de eerste zwarte president van de VS zijn, als je kijkt naar foto's van hem samen met de gebronsde Trump, zijn er dagen dat Barack lichter getint is dan Donald.

Kijken we naar de prehistorie dan is de mensheid altijd al gefascineerd met de dag en de nacht, het licht en de duisternis, het goede en het kwade. Het is niet vreemd dat wereldwijd sprookjesfiguren het licht (engelen, elven, feeën en ridders op witte paarden), strijdend tegen de figuren van de duisternis (trollen, Krampus en de duivel), sinds de dertiende eeuw, lang voor onze koloniale verleden.

Die strijd zit het mooiste in de film Star Wars. Daar is het niet alleen de “witte” Yedi tegen de zwarte Dark Maul & Dark Vader, nee, het gaat daar vooral om de interne strijd bij de hoofdpersoon. Zijn de gedachten van liefde leidend, of die van haat. Die van begrip, tolerantie en verdraagzaamheid, of die van macht, onverdraagzaamheid en de aanname dat de andere het haatdragend bedoeld?

Niets is mooiers dan een klein kind dat voor de gek wordt gehouden door zijn of haar eigen ouders. Dat gaat ongeschminkt of als roetveegpiet nooit lukken. Het is mooi dat iedereen samenwerkt om maandenlang tegen al deze kleine kinderen maanden te liegen. Hiermee worden kinderen geprikkeld niemand blind te vertrouwen, zelf kritisch na te denken en dat de massa niet leidend is.

Dat een Nederlands kind “wakker” wordt en doorheeft dat het hele gezin, familie, verenigingsleven, school en leefomgeving samen tegen je kunnen liegen. Dat een kind daaroverheen stapt, van zijn of haar geloof afstapt, en daarna uitgaat van zijn of haar eigen brein & waarheid.

Kijk je op de TV dan werd afgelopen week ieder gekleurd sprookjesfiguur angstvallig weggejorist. Alsof kleurlingen niet welkom zijn in een Hollandse culturele uiting. Bij de NPO om te deugen, bij Voetbal International uit angst voor adverteerders. Kijk je op straat zie je dat deze culturele verandering helemaal niet zo ver is. Die meerderheid werd bediend door Ongehoord Nederland.

Doelbewuste cultuurvernietiging berooft een volk van haar identiteit.