Voor alle mensen die PVV willen stemmen.

Doe het maar neem dit in acht. De toegevoegde waarde van de PVV is al jaren steevast hetzelfde. Ze voeren een motie in over iets waarvan ze weten dat het al zo is of waarvan ze weten dat simpelweg (wettelijk) niet mogelijk is.

Altijd weer opnieuw.

Leuk voor het klapvee maar wie besodemieterd nu eigenlijk haar achterban? De PVV. Een goede test hiervoor is om niet te luisteren naar de loze woorden van Wilders en co. maar te vragen hoe ze het gaan doen. Wat het plan is en wat de consequenties van dat plan zijn. Kijk... Zo weet je dus of jouw stem eigenlijk wel zinnig is of dat je hem net zo goed in de vuilbak had kunnen gooien.

Meneer Wilders hoe gaat u een Nexit bewerkstelligen en wat zijn de directe en indirecte gevolgen van een Nexit?

Heeft hij geen antwoord op.

Meneer Wilders hoe gaat u ervoor zorgen dat we het stabiele aantal van ongeveer 350,000 Marokkanen gaan reduceren?

Heeft hij geen antwoord op.

Meneer Wilders hoe gaat u Nederland de-islamiseren?

Heeft hij geen antwoord op.

Kort gezegd. PVV idolaten schieten er niets mee op en de rest van Nederland ook niet.