Helder! Kauthar, schoof gister aan bij misschien wel de beste talkshow van Nederland, uitgenodigd als klimaatactivist om het over het klimaat te hebben. "MAAR ER HEERST OOK EEN ANDER KLIMAAT IN EUROPA (...)" aldus M. Een klimaat van zorgen over de fundamentalistische islam, dat M trouwens wel "niet geheel onterecht" noemt. Maar vervolgens zet M de vraag naar FEMYSO's relatie met de moslimbroederschap veel te licht in, door te zeggen dat FEMYSO "die koepelorganisatie, ook ergens contacten heeft met bijvoorbeeld de moslimbroederschap".

FEMYSO heeft niet "ergens contacten met bijvoorbeeld" de moslimbroederschap. FEMYSO is opgericht door de moslimbroederschap. Moslimbroederschap-koepel Council of European Muslims (CEM) schreef op 31 januari 2020 ZELF NOG OP HUN FACEBOOKPAGINA dat FEMYSO "een van hun belangrijkste gespecialiseerde instituties" is. Inderdaad, net zoals ze FEMYSO ook in 2004 doodleuk als een van hun zes "centrale organisaties" vermeldde. En dan zwijgen we voor het gemak nog even over alle academische- en overheidsrapporten die dit bevestigen.

Het blijft gewoon ongeloofwaardig dat Kauthar dit als dochter van de oprichter van de Nederlandse moslimbroederschap, na het uitgebreid bezingen van de "warme banden" tussen unaniem erkende Britse moslimbroederschap-jeudgdtak FOSIS en na minstens drie jaar in bestuursfuncties meedraaien in het FEMYSO-circuit, niet wist. In dat licht blijft het ook moeilijk te geloven dat Kauthar "niets heeft met het gedachtegoed" van de moslimbroederschap.

Maar goed, Kauthar draaide haar praatje precies goed genoeg af om er bij M mee weg te komen, en dat valt vanuit media-geniek opzicht te prijzen. Voor M pleit het overigens niet, want zij doet de zorgen af met de stropop "terwijl wij dit gesprek voeren zit er waarschijnlijk iemand te Twitteren of ik het wel door heb dat ik mogelijk met iemand praat die mij van een flat af wil gooien. Want dat is ongeveer het klimaat waarin we zijn beland." Ja, kom nou. Hele NPO-fragment waar u al voor betaald had na twee reclames hier terug te zien.

Trouwens wel opvallend dat Kauthar op Twitter onlangs Tariq Ramadan, Mufti Menk en 32 anderen ontvolgde. Je zou bijna gaan vermoeden dat ze wel degelijk iets "gemerkt heeft van" problematisch gedachtegoed en heel goed weet wie ze moet ontvolgen om die perceptie weg te nemen.

Onderstaande makker is trouwens deze onverlaat.

Hey