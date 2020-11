@Quib | 30-11-20 | 17:38: De centrale bank drukt euro`s tot het moment dat mensen er onzin mee kopen, puur om te zorgen dat er geen papier in de weg ligt. Daarmee krijgt digitale onzin waarde, maar bijvoorbeeld ook kansloos vastgoed.

Bitcoin mining, het bijhouden van het systeem en maken van nieuwe bitcoins eet nu zo`n 77 TWh per jaar. www.statista.com/statistics/881472/wo... 77 miljard kWh. Dat is ietsje minder dan de complete elektriciteitsvraag van België. en.wikipedia.org/wiki/List_of_countri... Een transactie met bitcoin kost 330 duizend keer zo veel energie als een credit card betaling. www.robeco.com/en/insights/2019/04/sp... Het idee is heel leuk, de uitvoering heeft wat bijwerkingen.

Bitcoin is een munt die door alle deelnemers wereldwijd wordt bijgehouden. De meerderheid bepaalt wat juist is. China heeft die meerderheid met 65%. www.coindesk.com/us-becoming-bitcoin-... China kan dus een nieuw lijstje met bankrekeningen (wallet`s) en saldo`s rondsturen, en ongezien goedkeuren. Dat is pech, geld weg. www.youtube.com/watch?v=_nVk25ZvTkU

De Euro en Dollar zijn munten die bestaan omdat iemand toestemming tot creatie van een getalletje in een computer heeft gegeven. Het is gefiatteerd en dus Fiat-geld. (scheldnaam voor euro & dollar in bitcoin-speak) Omdat China 65% van de stemmen heeft, kan het alle bitcoins even naar zichzelf overboeken, of andere leuke geintjes. Daarmee wordt het dus ook een munt waar de Chinese president Xi toestemming geeft voor hoe het nu gaat, en een munt waar je maar vertrouwen moet hebben in politici.

De Bitcoin wordt heilig verklaard om zijn onafhankelijkheid, maar is met behulp van goedkope energie volledig gegijzeld door China. Een beetje zoals met snoepgoed en Hans & Grietje...