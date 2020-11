Vrouwen blijven mooi en ze weten zich altijd op hun best te tonen. Ik loop in een tuinbroek en vaak op klompen op de tuin, maar wel geschoren en gewassen haar en een schone reet, want gewoon lekker page babydoekjes, zacht, vochtig en schoon.

Maar die gespierde super gezonde dames, Jutta, die doen toch mijn oude hart elke keer even iets sneller pompen. En dan denk ik,........ nou laat dat dan maar. Zo zag ik net ene Pols ja directeur van Milieudefensie. Goh zullen veel mensen denken, wat een eervolle baan, maar wat niet iedereen weet, is dat de voorganger van deze uiterst net pratende meneer en nog wat wokemeisjes van Mileudefensie erbij, dat deze mensen dus in het clubje zitten waar voor hem ene Volkert van de Graaf de scepter zwaaide. Wie was er wel directeur van Milieudefensie, jaja en niet RaRa maar Wijnand Duyvendak was voor deze Polsdinges directeur in de jaren 90 van Milieudefensie.

Dit clubje elitecommunisten komt elke keer in clubjes naar boven drijven of zitten achter de schermen en vergeet niet dat oa Shell al decenia target is van mensen zoals Volkert, Rene Roemersma RaRa en Wijnand Duyvendak en volgens mij hebben ze voor tonnen schade al aangericht bij Shell en Makrodoelen.

Deze clubjes worden steeds moeilijker te traceren, daar er momenteel in de commisie Stiekem van onze Regering lieden vanuit democratische partijen zitten, waar je echt vraagtekens bij zou moeten zetten. Ergo ik ben bang dat Milieudefensie geen infiltranden van de AIVD heeft, terwijl als het aan mij lag er wel een stuk of tien in zouden moeten zitten, teneinde daar de club als groep en enkele personen speciaal gemonitord moeten worden. Plak er maar een informant tegen aan. Maar ik denk dat die informanten wel in de PVV FvD en uiteraard veel in Pegida zitten, maar niet in Milieudefensie en niet in radicaal islamitische politiek groeperingen en niet nabij radicale imams.

Dus dan zie ik de manier en wijze waarop zo een "nette"mijnheer, keurig bespraakt het doet voorkomen of Shell de boeman is. Maar vraag die meneer of dat blonde woke meisje eens hoe ze over Wijnand Duyvendak, Rene Roemersma of Volkert van der Graaf denken en wedden dat de vraagsteller dan gelijk als fascist neergezet gaat worden?