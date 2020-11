De Elfstedentocht is AFGELAST. Nu al. Wegens corona. Zul je net zien dat het straks, begin januari, twee weken lang vriest dat het kraakt. Koud! KOUD! Minus zes, minus tien, wel minus VIJFTIEN. Windstil. Geen sneeuw. Kraakhelder, maar KOUD! De Bonkevaart ligt helemaal dicht, met prachtig, pikzwart ijs. Een ijslaag om van te houden, een ijslaag van meer dan vijftien centimeter, op de Sexbierumervaart hoeft er helemaal geen kluunplek te worden aangelegd, mooie ijsvloeren ook onder de bruggen, zelfs geen ijstransplantaties nodig in Sneek. Gaat het godferdemme NIET door. "Er zijn aangepaste Elfstedentochten overwogen (alleen wedstrijdschaatsers, geen publiek, minder deelnemers, etc.), maar voor het bestuur zijn deze alternatieven geen optie. Een Elfstedentocht is geen echte Elfstedentocht zonder publiek of met slechts een deel van het deelnemersveld." Beste schaatsgod. Lieve Johann Olav. We draaien de Berenburg wel weer een keertje om. Maar we lijden nu al bijna 24 jaar.