Rubberen tegels landen niet lekker zacht als het keihard gevroren heeft en in deze tijden waarin het heelal elke dag met 0,00000000000000000023587 graad opwarmt ten opzichte van de standaarddeviatie van het gemiddelde sinds de oertijd van de metingen, is -2 al een soort Hoth in Holland of, voor wie de Star Wars referentie niet begrijpt: K-K-K-KOUD HÈ!? En daarom is de nationale betuttelmachine hedenmorgen extra vroeg af gegaan en kondigen de ijstijdmeters van het KNMI een CODE GEEL af. Want het kan op bruggen en viaducten wel eens een beetje aangevroren zijn en in een land waar iedereen al vóór de mondkapplicht van morgen vrijwillig zo'n smoelbeschermer voorbindt als de baas het zegt, kun je nooit genoeg mensen bij de hand nemen en voorzichtig over glad ijs leiden. Voor hun eigen veiligheid, weet u wel. Na een zomer die gemiddeld veel te warm was, dreigt 2020 nu alsnog in een nieuwe ijstijd te eindigen. Niemand weet nog waar we aan toe zijn, de spijkerbanden & sneeuwkettingen worden om de ambulances gelegd, Diederik Gommers doet in een Instavideo voor hoe je moet handenwrijven om warm te blijven en het strooizout wordt met vrachtwagenladingen tegelijk over de IC's uitgereden. Handschoenen- & sneeuwschoenenplicht, wanneer?