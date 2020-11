:

Het had nergens toe geleid als sherry een leider was geweest, de sujetten en belhamels in de lavendelkamer had geroepen en ze een poepie had laten ruiken en daarna wis maar zeker waarachtig uit zijn partij had gebonjourd en publieklijk minimaal 1.5 meter afstand van die Erkenbranders had genomen inplaats van ze te omhelzen.