U-u-u-u-u komt hier natuurlijk alleen voor de b-b-b-berichtgeving over politiek geëngageerde j-jeugdigen met Constant Kusters-complex, maar maar s-s-s-soms doen we ook gewoon een t-t-topicje over Elfstedenkruisjes in plaats van de IJ-ij-ij-IJzeren Kruisjes van F-f-f-Freek Jansen. Het wordt namelijk k-k-k-KOUD!! Eind deze week gaat het v-v-v-vriezen. "De schaatsen hoeven zeker nog niet uit het vet", zegt W-w-weeronline. NOU DAT BEPALEN WE ZELF W-WEL!! We gáán naar dat bruggetje bij Bartleh-h-h-hiem en we gaan naar de Bonkevaart!! Wat er ook gebeurt!!!