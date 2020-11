Het is een en al identiteitsgezever. " “Nee. Die positieve reacties bewezen mij dat er in Nederland een grote groep is die, net als ik, wil strijden voor klimaatrechtvaardigheid, voor een groene en sociale samenleving. Die wil om dat in gang te zetten neem ik mee naar de Kamer. Ja, er is weerstand, maar ik merk ook dat er heel veel fijne energie is in het land. Natuurlijk is het heftig als je leest dat ik eigenhandig de democratie in Nederland zou willen ontmantelen. Dat mensen zich afvragen of ik het homohuwelijk wel steun. En het recht op abortus. Dat vind ik wel bijzonder. Ik hoor bij GroenLinks, natuurlijk steun ik dat. Wat volgens mij ook meespeelt in deze discussie is wie ik ben en hoe ik eruitzie. Het bevestigt dat er in de Kamer te weinig vrouwen zitten en te weinig zwarte mensen. Ik hoop zo dat het ooit saai wordt gevonden als er een vrouw met hoofddoek in de Kamer komt, of een queer activist. We hebben nog wel een wereld te winnen.” " Hier zitten we echt op te wachten.