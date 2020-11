KOEKELEKOEK! De Venezolanen hebben de Amerikaanse verkiezingen gehackt en via Duitse tellingen en nachtelijke dumpingen van poststembiljetten de verkiezingen gestolen van Trump. Dat lijkt een sterk verhaal, maar vier jaar geleden deden de Russen iets vergelijkbaars. Of toch niet? Maar moet je je dan wel laten vaccineren? Wie kun je nog vertrouwen in een tijd dat een van de populairste burgemeesters van New York ooit, al aan wanen gaat leiden? Of heeft hij juist gelijk en zijn de MSM niet te vertrouwen? En als dat neutrale nieuws er is, waar is het dan? WAAR DAN? Gelukkig hebben we straks Omroep Zwart om wat licht in deze duisternis te schijnen.

