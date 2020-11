Heerlijke repo van Rijnmond, want er moet blijkbaar een einde komen aan de hanen en kippen die twintig jaar geleden meegenomen werden naar De Kuip door Franse voetbalfans. "Het is niet de eerste keer dat Faunabeheer naar het bedrijventerrein rijdt, uitgerust met vangnetten en kooien. In september ondernam het bedrijf al een eerdere poging, maar toen staken dierenwelzijnsorganisaties een stokje voor de hele operatie. (...) Nog steeds is niet iedereen is even blij met het verdwijnen van de diertjes. Onder de ondernemers op het terrein zijn de meningen over de kippen en hanen verdeeld." Nou, die sippe burgers komen in bovenstaande filmpje ruimschoots aan bod, en dankzij hen zijn we vandaag allemaal Rotterdamse kippen.

Prinsen

Hoi!