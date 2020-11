We hebben het al vaker gezegd, dat soosjalistiese ideaal mag van ons op de mestvaalt van de geschiedenis, maar bij SP-politici weet je wel twee dingen zeker: ze doen het niet voor het geld maar uit idealisme (wat door hun afdrachtsregeling wordt bewezen) en dat levert op individueel niveau altijd een paar uitstekende Kamerleden op. In de huidige lichting bijvoorbeeld Renske Leijten en Jasper van Dijk en natuurlijk onze roze favoriet: Ronald van Raak. Beschermheer van de directe democratie en ridder van het (bindende) referendum. En nog tegen wachtgeld ook. NOU! Een "populist" naar ons hart, die helaas afscheid neemt na de volgende verkiezingen, dus derhalve zo snel mogelijk op onze barkruk,

Donderdagavond 21u00 LIVE in Chips. Nootjes. Bier. bij Omroep Roze en na afloop als podcast via Soundcloud, Spotify & Apple.

Vragen voor Ome Roon Jr.? Drop ze hieronder!

Nieuwe Namen! Plus een herhalio omdat er teruggeblikt kan worden op z'n eerdere voorspellingen. Affiche, onder de streep: